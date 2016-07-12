Москва, 12 июля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с представителями силовых структур вопросы бюджета их ведомств. Об этом 12 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

«Глава государства провел совещание по вопросам бюджета силовых структур, состоялось обсуждение об основных подходах к формированию бюджета силовых структур в нынешних экономических реалиях, а также с учетом необходимости безусловного обеспечения национальной безопасности», — сказал Песков.

По его словам, совещание потребовалось по причине начала формирования нового бюджетного периода на последующие три года.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава контрольного управления президента Константин Чуйченко, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова, директор ФСБ Александр Бортников, глава Нацгвардии Виктор Золотов.

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