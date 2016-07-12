Пермь, 12 июля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в федеральном бюджете 2016 года затраты Пермского края на закупку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции запланированы в размере 605 млн 356 тыс. рублей, лимиты на эти цели сокращены до 544 млн 820 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

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Тем не менее, в министерстве здравоохранения Прикамья ситуацию не драматизируют. Как сообщает главный врач ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Евгений Сармометов, в Пермском крае не ожидается сокращения объема закупаемых антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, так как в процессе проведенных электронных аукционов получена экономия порядка 40 млн руб. Кроме этого, рассматривается вопрос дополнительного выделения из краевого бюджета финансовых средств на закупку антиретровирусных препаратов на сумму 45,5 млн рублей.

«В настоящее время запаса антиретровирусных препаратов хватит до первого квартала 2017 года включительно», — заявляют в пресс-службе Минздрава края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в 2015 году выявлено 3308 новых случаев ВИЧ-инфекции, по сравнению с прошлым годом темп прироста составил 19,8%. Показатель заболеваемости по региону — 125,5 на 100 тысяч населения, по Перми — 163,7 на 100 тыс. населения.