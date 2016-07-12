Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В Ростовской области мор рыбы в реке Кадамовка произошёл из-за недостатка кислорода воде. Предположения специалистов о так называемом «летнем заморе» подтвердили лабораторные исследования, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре донской ветеринарии 12 июля.

rostoblvet.ru Река Кадамовка

От асфиксии, или удушья, вызванного нехваткой растворенного в воде кислорода, погибло почти 430 килограммов карпа. Никакой инфекции не обнаружено. Информация о том, что в водоём были сброшены химикаты, не подтвердилась.

На сегодняшний день прибрежная зона очищена от павшей рыбы.

Напомним, что о локальной экологической катастрофе сообщили очевидцы. Жители региона выложили в соцсеть «ВКонтакте» фотографии и написали о ЧП. В этот же день экологи выехали на место.