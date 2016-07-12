Лиссабон, 12 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду из-за травмы связок колена пропустит матч за Суперкубок УЕФА с «Севильей», сообщает Marca.

Schnauzer Бейсболка с логотипом ФК «Реал»

Криштиану Роналду травмировал связки колена в столкновении с полузащитником Димитри Пайетом в финальном матче чемпионата Европы, выигранном португальцами в дополнительное время со счетом 1:0.

По информации СМИ, врачи допускают, что Роналду сможет вернуться на поле в течение четырех недель, но руководство мадридского клуба решило не рисковать здоровьем нападающего и дать игроку больше времени на восстановление. По этой причине Роналду также пропустит американское турне «Реала», которое начнется 1 августа.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА состоится 9 августа 2016 года в норвежском Тронхейме. «Реал», как победитель Лиги чемпионов, встретится с «Севильей», являющейся действующим победителем Лиги Европы.