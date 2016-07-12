Шатура, Московская область, 12 июля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Президент Российской академии наук Владимир Фортов заявил 12 июля об испытаниях в Шатурском филиале Объединенного института высоких температур РАН так называемого рельсотрона — электромагнитной пушке, которая может разгонять материю до первой космической скорости с помощью магнитного поля, сообщает «Научная Россия».

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По его словам, испытания аппарата позволили проследить за поведением вещества при экстремально высоких температурах и давлении. Это поможет понять, как устроена Вселенная, в которой в сильно сжатом и разогретом состоянии находится 95% всего видимого вещества.

«Мы пытаемся при помощи этих систем получать состояния с многими миллионами атмосфер», — сказал Фортов. Он сообщил, что во время показательного запуска рельсотрона на полигоне от устройства из-за сильного давления (более 1 тыс. атмосфер) оторвались две крепежных шпильки. Установку полностью починят к вечеру.

Также ученые работают над выходом на режим гиперзвуковых скоростей. В настоящее время на рельсотронах уже получена скорость 11 км/с со снарядом весом около 1,5 грамма.

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