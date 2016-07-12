Москва, 12 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Компании «Вимм-Билль-Данн» придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей за превышенное содержание антибиотиков в молоке. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

artemtation Молоко

15 апреля 2016 года в адрес управления из ведомства по Чувашской Республике и Ульяновской области поступили сведения о том, что в пробе молока АО «Вимм-Билль-Данн» жирностью 2,5% выявлено превышение антибиотиков тетрациклиновой группы. Производитель нарушил требования при переработке, хранении и выпуске молочной продукции, что не соответствует нормам и требованиям техрегламентов Таможенного союза.

«Двадцать восьмого апреля 2016 АО «Вимм-Билль-Данн» привлечено к ответственности по статье 14.43 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 300 тысяч рублей», — поясняется в сообщении.

Однако компания не согласилась с требованиями и обратилась в Арбитражный суд Москвы, который отказал в удовлетворении исковых требований АО «Вимм-Билль-Данн» в полном объеме.