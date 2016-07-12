Ярославль, 12 июля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Ярославское отделение Общероссийского народного фронта считает необходимым ввести общественный контроль над сферой образования. В частности, все инициативы региональных и муниципальных властей в области образования должны проходить независимую общественную экспертизу, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ.

К такому выводу пришли ярославские представители Народного фронта по итогам оптимизации ярославских спортшкол, вызвавшей широкий общественный резонанс не только в областном центре, но и во всей Ярославской области, а также на федеральном уровне.

В сентябре 2015 года мэрия Ярославля решила сократить количество детских спортивных школ путем их объединения — в целях экономии бюджетных средств. В ОНФ подчеркивают, что это решение было принято без каких-либо обсуждений. Инициатива городских чиновников вызвала протест со стороны родителей воспитанников спортшкол, из отрасли ушли известные тренеры, отмечают в ОНФ.

Позже, в ноябре 2015 года, мэрия решила присоединенить общеобразовательную школу №7, где большинство детей занимаются индивидуальными видами спорта на высоком уровне, к школе №44. Решение, принятое без учета мнения общественности, привело бы к развалу уникальной системы интеграции общего и спортивного образования, создававшейся на базе 7-й школы десятилетиями, подчеркивают члены Ярославского ОНФ. После вмешательства прокуратуры объединение школ не состоялось.

«Региональное отделение Народного фронта расценивает эти ситуации как отказ власти вести диалог с обществом. Поэтому мы обращаемся к активистам движения в других регионах с предложением разработать примерный перечень решений органов власти, по которым должна проводиться независимая общественная экспертиза. Это соответствует принципу государственно-общественного управления, заложенному в федеральном законе об образовании, и является важнейшим условием развития сферы образования», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Сорокин.