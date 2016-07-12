Бари, Италия, 12 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Италии возросло количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов, сообщает Associated Press.

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В катастрофе в провинции Бари погибли 12 человек, ранее сообщалось о десяти жертвах лобового столкновения поездов. Ранены десятки человек, среди пострадавших есть дети.

Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным, поезда как-то смогли оказаться на одних путях.