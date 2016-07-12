Рига, 12 июля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Президент АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Эдвин Берзиньш и глава Китайских железных дорог (КЖД) Шэн Гуанцзу подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в организации движения поезда China Railway Express из Китая в Европу, сообщает BNS со ссылкой на Министерство сообщения Латвии.

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Как стало известно, протокол подписан во время визита в Китай министра сообщения Улдиса Аугулиса. В частности, руководители железнодорожных компаний договорились организовать первый пробный рейс поезда из Китая в Латвию до конца 2016 года.

Также стороны договорились о совместной работе по укомплектованию поезда грузами, координируя сотрудничество с грузовладельцами, поставщиками и совместные маркетинговые мероприятия. Ответственными за организацию первого рейса поезда будут предприятия LDz Cargo logistika и China Railway Container Transport Corporation.

Во время визита в Китай Аугулис и руководитель КЖД обсудили возможности сотрудничества с китайской корпорацией подвижного состава Chinga Railway Rolling Stock Corporation и логистической федерацией China Federation of Logistics and Purchasing, а также с другими крупными организациями. 13 июля у латвийской делегации запланирована встреча с руководством китайской государственной корпорации China Merchants Group.

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