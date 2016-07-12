Рига, 12 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Латвии обжаловали приговор по делу так называемого «имантского педофила», сообщает BNS.

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Согласно вынесенному ранее приговору, Наурис Пикштейнс должен отбыть в тюрьме 25 лет. Адвокат Антон Дребниекс считает, что приговор слишком суров. По словам юриста, в приговоре не сказано, что подсудимый сотрудничал с судом и следствием, а также был последователен в даче показаний. Кроме того, в деле нет отягчающих обстоятельств. Со слов адвоката стало известно, что его подзащитный Наурис Пикштейнс содержится в отдельной камере, а по соседству с ним заключенные, также отбывающие наказание за сексуальные преступления.

Напомним, 22 июня Суд Курземского района Риги приговорил «имантского педофила», обвиняемого в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними, к 25 годам тюремного заключения.

В свою очередь, прокурор Агрис Скрадайлис считает, что наказание, которого требовало государственное обвинение — 20 лет лишения свободы, было адекватно совершенному преступлению. Что же касается компенсаций пострадавшим, прокурор признал, что материальное положение осужденного не позволяет их выплатить.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2015 года полиция задержала 20-летнего мужчину за тяжкие преступления на сексуальной почве — нападения на малолетних девочек в столице Латвии. Полиция собрала необходимые доказательства и передала дело для уголовного преследования в прокуратуру Рижского судебного округа. В переданном прокуратуре деле в качестве потерпевших фигурировали семь девочек. На судебном заседании осужденный признал свою вину по всем эпизодам. Он сообщил также, что сам подвергался сексуальному использованию в детстве.

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