Донецк, 12 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Министерстве транспорта ДНР информируют, что в Горловке в результате ведения боевых действий была повреждена инфраструктура железнодорожной станций Никитовка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ленский горный округ № 101.Бодайбинская железная дорога. Станция Пророко-Ильинская. 1900-е

«В ночь с 9 на 10 июля 2016 года вследствие массированного артиллерийского обстрела станции Никитовка железнодорожная инфраструктура получила значительные повреждения. В общей сложности повреждено более девяти метров рельсов и семь железобетонных шпал со скреплениями», — отмечают в ведомстве.

По данным пресс-службы, также существенно пострадали служебные и бытовые помещения станции (выбиты стёкла и оконные рамы, повреждена мебель и компьютерная техника).

«Вследствие артобстрела на железнодорожной станции Никитовка повреждена трансформаторная станция КТП-18, оборудование нуждается в замене. Несмотря на массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. К счастью, обошлось без человеческих жертв», — заверили в министерстве.

Отметим, что по железнодорожной линии «Никитовка — Майорск» на Украину поставляют уголь с Донбасса, так что Киев вновь будет решать проблемы с энергетикой.

В конце июня министр правительства Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш проинформировал, что Киев вновь начал закупки угля в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Грузоперевозки возобновлены на некоторых участках неподалёку от линии соприкосновения… Рано говорить о полном восстановлении перевозок из-за отсутствия полной безопасности на временно захваченных территориях, речь идет о транспортировке угля, который в государстве нужен, особенно в период жары, когда все включают кондиционеры», — уточнил министр. В качестве относительно спокойных участков он обозначил именно перегон Никитовка-Майорск.

Сейчас повреждение станции Никитовка в Киеве пока что не комментировали.