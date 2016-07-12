Москва, 12 июля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В России в качестве президента вполне может быть избрана женщина — это не противоречит российской конституции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 12 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать возможное избрание в качестве премьер-министра Великобритании женщины — министра внутренних дел Терезы Мэй. Возможно ли в России женщине занять ключевой пост, спросили они.

«Конечно же, возможно», — ответил Песков. Он пояснил, что избрание президентом женщины — это не вопрос законодательства, поскольку в России на этот пост может быть избран человек вне зависимости от его пола.

«Собственно, это является основной отправной точкой», — сказал он.

Чтобы проиллюстрировать ситуацию с женщинами в политике, Песков привёл в пример активное участие представительниц прекрасного пола в правительственных структурах, а также в законодательной власти.

«Поэтому, безусловно, в данном случае женщины активно себя ведут и одинаково во всех странах», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что в первом туре выборов главы Консервативной партии Великобритании, состоявшемся 5 июля, победила министр внутренних дел страны Тереза Мэй. Женщину — политика поддержали 165 депутатов из 329.

Стоит напомнить, что премьер-министром Великобритании на протяжении 11 лет являлась Маргатер Тэтчер — первая и пока единственная женщина, руководившая европейским государством. Тэтчер получила негласный титул «железной леди».