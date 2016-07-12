Ярославль, 12 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославской области объявлено общественное обсуждение крупной госзакупки — на тендер выставлена реконструкция участка дороги Ярославль-Углич. Об этом сообщает сайт госзакупок Ярославской области.

Начальная стоимость реконструкции пяти километров трассы в Большесельском районе обозначена в 236 млн рублей.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта Ярославской области, отвечающем за состояние дорог в регионе, речь идет именно о реконструкции, а не ремонте. Такой ремонт подразумевает изменение параметров трассы.

В чем непосредственно будут заключаться эти изменения в дептрансе оперативно пояснить не смогли. Заказчиком работ выступает ГКУ «Ярдорслужба». Ремонт будет вестись на промежутке с 32 по 37 км трассы. Работы рассчитаны на 2 года.

Судя по документации к госзакупке, предполагается, что гарантия составит на земляное полотно — 8 лет; основание дорожной одежды — 6 лет; нижний слой асфальтобетонного покрытия — 5 лет; верхний слой асфальтобетонного покрытия — 4 года; однослойное асфальтобетонное покрытие — 3 года; искусственные сооружения (водопропускные трубы) — 6 лет; укрепление обочин — 3 года.