Красноярск, 12 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку по факту гибели в Красноярском крае 17-летнего воспитанника детского дома, сбежавшего из детского лагеря «Искожевец».

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Тело подростка было обнаружено 12 июля в озере Луговское в Минусинском районе. Из детского лагеря юноша ушел вечером 10 июля. На отдых он прибыл из Лесосибирского детского дома.

По предварительным данным, молодой человек утонул во время купания в озере. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.