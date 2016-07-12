Воронеж, 12 июля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Максимальный, пятый класс пожарной опасности установлен на территории двух районов Воронежской области — Калачеевского и Воробьевского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 июля в региональном ГУ МЧС.

Ylvers Дым от лесного пожара

Четвертый класс пожарной опасности действует на территории Борисоглебска и 14 районов области, в 11 районах — третий класс. В Воронеже и Нововоронеже пока установлен второй класс пожарной опасности (низкая степень пожарной опасности).

С 20 апреля на территории региона действует особый пожарный режим.

Добавим, с 13 июля на территории региона прогнозируется установление жаркой погоды — до +32 градусов, к выходным воздух может прогреться до +35 градусов.