Бугульма, Татарстан, 12 июля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Уголовное дело за заведомо ложное сообщение о теракте возбуждено в отношении 29-летнего жителя Бугульмы. Мужчина сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в помещении отделения полиции, чтобы доставить неприятности сожительнице и стражам порядка, сообщает пресс-служба МВД по Татарии.

idea.ru Задержание преступника

Инцидент произошел вечером 7 июля. Неизвестный позвонил в дежурную часть полиции по Бугульминскому району и заявил, что является участником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также сообщил о готовящемся взрыве в отделении полиции.

Экстренные службы города были подняты по тревоге, в указанном здании был проведен осмотр, не выявивший подозрительных предметов и взрывных устройств. В последующие сутки лжетеррорист был задержан, им оказался ранее судимый за кражу местный житель.

Стражам порядка мужчина пояснил, что в тот вечер был пьян и поссорился с сожительницей. Женщина заявила ему, что вызовет полицию. Тогда житель Бугульмы решил сообщить в дежурную часть о якобы запланированном теракте, чтобы доставить неприятности и гражданской жене, и сотрудникам полиции. Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по статье 207 УК РФ, ему грозит до 3 лет лишения свободы.