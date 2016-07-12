Баку, 12 июля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Стороны в нагорно-карабахском урегулировании подошли к успеху гораздо ближе, чем это было до сих пор, однако детали раскрывать пока рано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

mid.ru Главы МИД России и Азербайджана — Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров, Баку, 12 июля 2016 г

«У нас есть основания полагать, что на этот раз мы гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем было до сих пор», — цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

При этом глава МИД РФ добавил, что деталей договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге 20 июня раскрывать не будет.

«Коротко скажу, что по понятным причинам мы не обсуждаем публично детали идей, которые обсуждаются в рамках встреч президентов или министров иностранных дел. В Санкт-Петербурге 20 июня президенты трех стран по завершении своей встречи специально договорились, что стороны, чтобы «не спугнуть» ситуацию, будут бережно относиться к тем росткам надежды, которые сейчас появляются. Три президента условились, что их комментарии будут общего характера, без детализации. Надеюсь, что мы будем этому следовать. Это не потому, что мы что-то скрываем, просто это этическая норма любого переговорного процесса.», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Россия и Азербайджан в ходе двухсторонних контактов обсуждают конкретные шаги, которые могут и должны привести к прогрессу в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

О том, что переговоры по Карабаху продвигаются довольно интенсивно, свидетельствуют также постоянные контакты представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху (Россия, Франция, США).

11 июля стало известно, что госсекретарь США Джон Керри посетит Москву с 14 по 15 июля, чтобы встретиться с «высокопоставленными российскими официальными лицами» для переговоров о Сирии, Украине, конфликте и противостоянии между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в понедельник Государственный департамент США.

В свою очередь посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье заявил, что Франция выступает за скорейшее внедрение механизмов расследования приграничных инцидентов в зоне карабахского конфликта.

«С точки зрения перспектив переговоров чрезвычайно важно внедрение механизмов расследования приграничных инцидентов», — сказал Шарпантье.

Он отметил, что Франция всегда заявляла о готовности организовать встречу президентов Армении и Азербайджана с целью поиска путей решения карабахского конфликта.

«Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, активно работает с представителями США и России, следит за обсуждениями сторон. Франция готова организовать встречу и принять президентов Армении и Азербайджана», — сказал он на пресс-конференции.

По словам посла, Франция в настоящее время обсуждает возможность проведения очередной встречи глав Армении и Азербайджана.