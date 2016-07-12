Самара, 12 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Первое уголовное дело возбуждено в отношении покинувшей Россию Светланы Лады-Русь (Пеуновой) по статье «Мошенничество», второе — по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ей избрана мера пресечения — арест на два месяца, и она объявлена в международный розыск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

63.мвд.рф Светлана Лада-Русь (Пеунова)

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергея Гольдштейна, озвученной 12 июля, следственной частью Главного следственного Управления полиции региона возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 3, статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении Светланы Михайловны Лады-Русь (Пеуновой) и Марины Владимировны Герасимовой.

По версии следствия в ноябре 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, обе подозреваемые путем шантажа, психологического воздействия и угроз в отношении женщины 1980 года рождения причинили ей тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство. В настоящее время Герасимова находится под следствием по ранее возбужденному уголовному делу. В связи с тем, что Лада-Русь (Пеунова) скрылась от следствия по ранее возбужденному делу, она объявлена в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, Октябрьский районный суд Самары 9 июля удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать на два месяца руководителя «Воли» Светлану Пеунову, но мера пресечения не может быть исполнена, поскольку Пеунова, предположительно, сейчас живет в одной из стран Прибалтики.