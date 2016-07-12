Владикавказ, 12 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В первом полугодии в службу занятости Северной Осетии за содействием в поиске подходящей работы обратились 11 тысяч 141 человек. Как передает 12 июля корреспондент ИА REGNUM, по данным Комитета РСО-Алания по занятости населения, численность безработных, состоящих на официальном учете, составляет 8499 человек.

Бен Шан. Безработные. 1938

На начало июля 2016 года центры занятости населения Северной Осетии располагали сведениями о наличии 656 свободных мест. Средний размер заработной платы по имеющимся вакансиям, зарегистрированным в службе занятости, составил 9644 рубля. Всего с начала года поступили сведения о 1741 вакансии от 465 организаций. В профессионально-квалификационном разрезе спрос экономики таков: количество вакансий по рабочим профессиям составляет 918, для специалистов — 823. Самыми востребованными среди специалистов на сегодняшний день остаютсяменеджеры, бухгалтерские работники, воспитатели, врачи, медицинские сестры. Среди рабочих лидирует спрос на водителей, слесарей, электриков, поваров, швей, продавцов и уборщиков помещений.

Сложившаяся на рынке труда республики ситуация не меняется в лучшую сторону, хотя массовых увольнений граждан удалось избежать. В настоящее время в регионе зафиксирован рост численности специалистов, предполагаемых к увольнению. Список тех, кто потеряет работу, состоит из 1933 человек. По последним данным, в режиме неполной занятости, простое, отпусках без сохранения заработной платы находятся 629 человек в 11 организациях и крупных промышленных предприятиях. За полгода в республике уже потеряли работу 689 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в минувшем году в Северной Осетии рабочие места потеряли 1132 человека. Ряды безработных пополнились в результате ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. Приказом Минтруда России от 27 мая 2015 года РСО-Алания вошла в число субъектов с напряженной ситуацией на рынке труда.