Ярославль, 12 июля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата в Ярославской области по итогам мая текущего года составила 28 997 рублей и по сравнению с маем 2015 выросла на 6,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

Больше всех в регионе зарабатывают работники финансовой сферы — их средняя зарплата по итогам мая составила 55,3 тыс рублей, более 48 тысяч платят на предприятиях химической промышленности, энергетики получают 36 тысяч рублей. Заработок в сфере социального страхования — 33,8 тыс рублей, в сфере образования — чуть больше 26 тысяч, в здравоохранении и социальных услугах — 23,2 тыс рублей.

Самыми низкооплачиваемыми отраслями в Ярославской области являются добыча полезных ископаемых — 19 тыс, гостиничный и ресторанный бизнес — чуть больше 17 тыс, текстильное и швейное производство — 13,5 тыс рублей.