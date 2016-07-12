Чебоксары, 12 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки произошло три аварии с участием пассажирских транспортных средств, из них в двух случаях в числе участников ДТП были маршрутки, сообщили ИА REGNUM в региональном ГИБДД.

gibdd.ru Маршрутка в Новочебоксарске врезалась в столб — шестеро ранены

Выросло число пострадавших в аварии с микроавтобусом, который 11 июля выполнял рейс «Чебоксары — Казань» и врезался в столб. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter во время движения в Новочебоксарске «обилечивал» пассажиров и, не справившись с рулевым управлением, врезался в опору линии электропередач. В результате аварии пострадали три пассажира, позже в больницу обратились еще трое. Всего в салоне в момент аварии находились 17 человек.

В другом случае водитель маршрутки вылетел на средину «кольца» у остановки «Роща» в Чебоксарах, пролетев через бордюр и клумбы. По предварительным данным, водитель был пьян, он получил ранения. На момент аварии маршрутка была без пассажиров. В тот же день вечером на Московском проспекте в Чебоксарах водитель троллейбуса совершила касательный наезд на мужчину, который шел по тротуару по ходу движения пассажирского транспорта. Мужчина с ушибом головного мозга госпитализирован.

По данным ГИБДД Чувашии, в I полугодии в республике по вине пешеходов зарегистрировано 79 ДТП, в них погибли 18 человек, еще 67 получили травмы. Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют около 100 пешеходов-нарушителей, с начала года в базе Госавтоинспекции числится 7513 пеших нарушителей.