Москва, 12 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали настоятеля мечети «Ярдям» шейха Махмуда Велитова, сообщают «Вести».

livekuban.ru Задержание преступника

В мечети подтвердили задержание настоятелей, подробностей не сообщается. «Адвокат работает», — сказали в мечети.

По предварительным данным, Велитов может быть связан с террористами группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ. В его доме и в мечети в ходе обысков была изъята религиозная литература.

Напомним, мечеть «Ярдям» не входит в юрисдикцию Духовного управления мусульман Москвы.