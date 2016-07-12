Москва, 12 июля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Москве на территории лесопарка «Кусково» уничтожают деревья для строительства участка Северо-Восточной хорды. Экологи и жители Москвы требуют остановить вырубку лесного массива. По оценкам экспертов Гринписа, на территории лесопарка «Кусково» вырублены взрослые здоровые деревья ценных пород на площади около 2 гектаров. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор проектов Гринписа Василий Яблоков, всего по проекту планируется вырубить около 20 гектаров леса со столетними дубами и липами.

ChadoNihi Вырубленный лес

Яблоков подчеркнул, что территория парка является памятником садово-паркового искусства, объектом культурного наследия федерального значения и планируемой особо охраняемой природной территорией регионального значения. По его словам, проект Северо-Восточной хорды нарушает сразу несколько законов: изменение границ объекта культурного наследия, уничтожение лесопарка, которое планируется по проекту хорды и нарушение требований «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которые запрещают капитальное строительство на территории объектов культурного наследия.

«Мы в Кусково выезжаем довольно часто с целью поддержать жителей. Там действительно полное беззаконие. Тут нужно действовать контрольно-надзорным ведомствам, чтобы они остановили это. Необходимо создать особо охраняемую природную территорию «Кусково» в границах, которые одобрила государственная экологическая экспертиза в 2011 году, и не допустить уничтожения парка», — заявил Яблоков. В целом, согласно расчетам Гринпис, за последние 15 лет столица лишилась зеленых зон площадью более 700 гектаров.

Против уничтожения лесного массива в Москве выступают и экологи ОП РФ. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин, готовится обращение в адрес главы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского с просьбой разъяснить ситуацию.

«Становится понятно, что эта проблема постепенно приобретает системный характер. Сейчас в центре споров не только ситуация в Кусково: под угрозой сквер на Ленинском проспекте, парк у метро «Тимирязевская», лесополоса вблизи Хованского кладбища и еще ряд объектов», — сообщил он. Эколог добавил, что если окажется, что вырубки в том или ином месте действительно необходимы, то застройщик обязан осуществить компенсационные посадки растений, как это и предусмотрено законодательством.

Напомним, для подготовки к строительству участка Северо-Восточной хорды (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки), 22 июня в Москве началась вырубка деревьев на территории лесопарка «Кусково». Уничтожение части лесополосы вызвало сильный общественный резонанс: жители района неоднократно выступали против вырубки лесного массива. На портале change.org размещена петиция в адрес правительства Москвы, которая собрала уже более 139 тысяч подписей.

Отметим, ранее власти Москвы признали, что в городе осуществляется вырубка деревьев. Как заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, на местах вырубки одного дерева производят посадку двух.

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С требованием разобраться с ситуацией с вырубкой деревьев в столичным парках выступали депутаты и градозащитники. Так, депутат Госдумы Александр Агеев («Справедливая Россия») обратился к мэру Москвы Сергею Собянину. «Требую еще раз проверить все возможные риски строительства данного участка Северо-Восточной хорды, связанные с опасностью прорыва коллектора или его обрушения в отдельных местах», — заявил он.

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В свою очередь, активисты общественного движения «Архнадзор» проводили общегородской митинг, с требованием придать Москве статус исторического поселения и создать отдельный Совет по наследию. Также они выступали за прекращение уничтожения лесопарка в Кусково, строительных работ в парке Дружбы, и пересмотра проекта строительства в охранной зоне парка Дубки.

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Как сообщила пресс-служба Совета по правам человека (СПЧ) 11 июля 2016 года заместитель председателя президентского СПЧ Евгений Бобров обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в московском парке «Кусково».

«Совет крайне обеспокоен ситуацией, приведшей к конфликту жителей Москвы, защищающих зеленые насаждения, и строителей, начавших подготовительные работы для строительства Северо-Восточной хорды. Правозащитники обсуждали проблему с активистами, выезжали на место, обращались в столичную мэрию и Генпрокуратуру», — говорится в сообщении.