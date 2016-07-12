Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Несмотря на достаточно смелую заявку в начале года, по итогам шести месяцев 2016-го ввод жилья в Ростовской области упал на 6%. С января по июнь в эксплуатацию введено 1,02 млн квадратных метров жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в региональном Минстрое.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Для сравнения: за аналогичный период 2015 года в регионе предприятиями и организациями с учетом индивидуальных застройщиков было возведено жилья общей площадью 1,89 млн квадратных метров. Тогда это показатель превысил предыдущий на 3,7%.

Как и ранее основной объем введенного жилья приходится на индивидуальных застройщиков — 60% от общего объема. Годовая программа в регионе выполнена на 46%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с января по апрель 2016 года объём строительных работ составил 16 млрд рублей или 56,9% по сравнению с январём-апрелем 2015-го. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона до 2030 года, ввод жилья в нынешнем году упадёт либо на 8,5%, либо на 7,8% по сравнению с прошлогодним показателем. В плюс ситуация изменится к концу 2018 года.

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