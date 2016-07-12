Тбилиси, 12 июля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Министр охраны окружающей среды Грузии Гигла Агулашвили объяснил причины своего ухода из Республиканской партии. В специальном заявлении, размещенном на его странице в сети Facebook, министр сообщил, что принял это решение после консультаций с премьер-министром, чтобы остаться в правительственной команде.

frontnews.ge Гигла Агулашвили

Он отметил, что этот шаг для него не был безболезненным, так как с Республиканской партией его связывают долгие годы, но пояснил, что при принятии решения руководствовался гражданской ответственностью.

«Я хорошо информирован о будущих планах премьер-министра и его команды, верю в правильность моего выбора, так как он связан с устойчивым, стабильным развитием Грузии, благополучием каждого гражданина. Разумеется, для меня большая часть продолжить деятельность в правительственной команде вместе с «Грузинской мечтой» и внести вклад в строительство страны», — пишет Агулашвили.

Грузинские эксперты, которые считают, что рейтинг Республиканской партии невысок для серьезного успеха на выборах, предполагают, что за Агулашвили ряды партии могут покинуть и другие республиканцы.

Как сообщалось ранее, два министра-республиканца — министр обороны Тинатин Хидашели и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия решили покинуть занимаемые посты и включиться в избирательную кампанию. По заявлению председателя парламента Грузии, номера первого в партсписке республиканцев Давида Усупашвили, для партии «Грузинская мечта» деятельность правительства в коалиционном формате в предвыборный период оказалась неприемлемой.