Москва, 12 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Составлен ТОП-10 самых популярных внедорожников российского авторынка первого полугодия 2016 года, сообщает АЕБ.

Riedelmeier Внедорожник

Лидером шести месяцев стал Renault Duster. Также в первую тройку входят Toyota RAV4 и Chevrolet Niva.

Держатся в первой пятерке рейтинга Lada 4×4 и UAZ Patriot.

Далее в первой десятке следуют Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Kia Sportage, Lada XRay и Mazda CX-5.

Наилучшие продажи за первые шесть месяцев 2016 года в России в сегменте SUV показала модель Nissan Qashqai, чья реализация выросла на 62,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что Toyota RAV4 с августа текущего года будет собираться на заводе в Санкт-Петербурге.

На фоне сокращения рынка новых легковых автомобилей в России, спрос на внедорожники и кроссоверы остается устойчивым.