Берлин, 4 ноября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Пост канцлера Германии Олафа Шольца, в котором тот обвинил президента РФ Владимира Путина в якобы нарушении глобального мирового порядка, вызвал возмущение среди пользователей Twitter. Свои комментарии они оставили под публикацией немецкого политика от 4 ноября.

bundesregierung.de Олаф Шольц в Бундестаге

Как написал Шольц в сети микроблогов, Россия якобы «ставит под вопрос глобальный мирный порядок», в связи с чем канцлер в ходе своего однодневного визита в Китай попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Москву.

Как написал пользователь под ником Braga, политика самого Шольца «полна двойных стандартов» и несправедлива по отношению к Германии.

«Расширение НАТО должно прекратиться. Еще более опасно для НАТО пытаться вмешиваться и расширяться в Восточную Азию», — добавил Chen Weihua.

Пользователь Сhlorine отметил, что Москва защищает свои законные права и интересы, Пекин в свою очередь пытается обеспечить мир во всем мире, а Вашингтон постоянно пытается влезть в дела других стран.

Шольц прибыл в Пекин 4 ноября с однодневным визитом. Канцлер ФРГ первым из представителей стран «большой семерки» посетил Китай за последние три года.