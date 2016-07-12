Рига, 12 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Государственная полиция Латвии объявила в розыск одного из самых заметных участников массовых беспорядков в Вецриге в январе 2009 года — бывшего руководителя латгальской фольклорной музыкальной группы «Музыканты с Москачки» Ансиса Атаола Берзиньша, сообщает портал Rus.delfi.lv. Сам обвиняемый утверждает, что покинул страну по причине политической эмиграции.

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Напомним, Ансис Атаол Берзиньш осужден на один год и 8 месяцев тюремного заключения. Музыкант обжаловал приговор, однако решение суда предыдущей инстанции оставили в силе. В феврале 2016 года полиция должна была доставить осужденного в тюрьму, однако он пропал.

Ансис Атаол Берзиньш провел пресс-конференцию в Skype, на которой заявил, что не ждал от Латвии, за возрождение которой он начал бороться еще будучи школьником, такого жестокого наказания. Музыкант не стал раскрывать места своего нахождения, подчеркнув, что это не побег, а политическая эмиграция.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Ансис Атаолс Берзиньш — латгальский музыкант из фольклорной капеллы Maskačkas spēlmaņi, один из самых ярких персонажей ночи 13 января 2009 года, когда на Домской площади прошел организованный оппозицией митинг с призывом к президенту Латвии распустить Сейм. В нем участвовали примерно 10 000 человек. Митинг прошел спокойно, но после его окончания около тысячи демонстрантов направились к зданию Сейма, где начали бить стекла в окнах, громить полицейские машины и бросать в стражей порядка булыжники, бутылки и другие предметы. Ущерб был нанесен также нескольким зданиям и магазинам в Старой Риге, несколько полицейских и погромщиков получили травмы.

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