Москва, 12 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Цены на нефть стабилизируются в 2017 году, заявил заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер на выставке «Иннопром-2016» в Екатеринбурге, передает RNS. «Некая стабилизация цены, несмотря на последнее снижение, все-таки оно имеет место быть», — заявил Текслер.

yfffi.se Цена на нефть

«Мы по-прежнему исходим из того, что балансировка рынка произойдет, скорее всего, это будет середина следующего года», — добавил он.

Заместитель министра также отметил, что в настоящее время на рынке нефти наблюдается жесткая конкуренция, в условиях которой Россия увеличила объем добычи по сравнению с прошлым годом на 2,2%. «У нас главный ориентир, что Россия не проигрывает эту конкурентную борьбу», — заявил Текслер.

В настоящее время действительно наблюдаются все предпосылки для долгосрочного роста цен на нефть, однако в ближайшие полгода рынок определенно будет подвержен заметной волатильности, уверен старший научный сотрудник Института экономики РАН, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Иван Капитонов.

«Мы будет видеть уверенный рост вверх. Физический рынок спроса восстановился, физический рынок предложения несколько снизился, поэтому вся ситуация благоволит тому, что цена была выше $50/барр. Как только она поднялась выше $50/барр, она отскакивает вниз из-за сбрасывания накопленных объемов нефти. Однако общая тенденция всё равно будет на повышение», — заявил Капитонов корреспонденту ИА REGNUM.

«Запасы являлись механизмом для накопления средств — соответственно, купил подешевле, продал подороже. Было понятно, что рано или поздно запасы будут распродаваться. Хранить нефть просто ради хранения — бесполезно и убыточно. В результате при возрастании цены нефти мы видим скидывание некоторых объемов запасов на рынок. Это влияет на цену в пределах 2−3 долларов», — пояснил экономист.

«Когда запасы снизятся, то есть уйдет та масса накопленной нефти, которая была куплена ниже стоимости 46−45, а это произойдет, я думаю, в ближайшие полгода, мы такие ценовые скачки уже наблюдать не будем и увидим действительно стабилизацию, уверенный рост вверх», — считает Капитонов.

Напомним, что 6 июля нефть упала за день с $50/барр до $47,5 по марке Brent. 11 июля нефть марки Brent обновила двухмесячный минимум, снизившись до уровня 45,90 доллара за баррель.