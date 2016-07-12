Москва, 12 июля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Данные от ЦБ РФ свидетельствуют о том, что у российской валюты нет запаса прочности, и в августе-сентябре 2016 года она может резко ослабеть. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 июля вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя информацию ЦБ РФ о том, что приток иностранной валюты в РФ сократился почти до нуля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

«Статистика ЦБ указывает на то, что подобная нехарактерная для российской экономики ситуация имела место в июне, тогда как тремя месяцами ранее наблюдался приток в объеме 5,2 млрд долларов. С учетом предстоящего сезона отпусков и репатриацией дивидендов, полученных зарубежными инвесторами, такие неожиданные цифры от ЦБ говорят о том, что у рубля нет запаса прочности и в августе-сентябре он может резко ослабнуть. При сегодняшних ценах на нефть доллар может вернуться к 70 рублям и выше», — делает вывод эксперт.

Статистика ЦБ говорит, что у российской валюты вырастет восприимчивость к внешним шокам, которые могут развернуть потоки капитала из страны, хотя сейчас благодаря привлекательности российских госооблигаций мы видим «обратную ситуацию», отмечает Вернер. «Тем не менее серьезными последствиями это не грозит. Если на стыке 2015 и 2016 годов слухи о том, что будет введена обязательная продажа валютной выручки и ужесточен валютный контроль, так и остались слухами, то сейчас для принятия таких драконовских мер нет оснований. Платежный баланс вошел в равновесие, и текущая ситуация будет для него не шоком, а стрессом», — полагает эксперт.

Приток иностранной валюты в Россию впервые с 2014 года упал до нуля, сообщает пресс-служба Банка России. Сальдо платежного баланса по итогам второго квартала 2016 года составило 3,4 млрд долларов. Эта цифра в 2,5 раза меньше прогнозов и в 3 раза меньше, чем сальдо платежного баланса за первый квартал 2016 года, в 5 раз меньше аналогичной цифры в 2015 году. По данным регулятора, РФ впервые с 2014 года потратила больше валюты, чем заработала: отток по текущему счету составил 1,84 млрд долларов.