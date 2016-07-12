Москва, 12 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Ситуация на мировых рынках остаётся неблагоприятной для России. Об этом 12 июля в ходе совещания с правительством заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

government.ru Дмитрий Медведев

«Ситуация на мировых рынках, на рынках международных финансов остается для нас неблагоприятной. Основные показатели нашей экономики, хоть и замедлили падение, но все-таки еще находятся в отрицательной зоне», — сказал Медведев.

Несмотря на это, по его словам, «общая макроэкономическая и бюджетная стабильность сохраняется».