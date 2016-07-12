Пенза, 12 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Житель Ульяновска признан виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»). Судом ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

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Напомним, столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля произошло 2 марта текущего года на 665 км трассы «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. В результате аварии девять человек погибли, трое получили травмы различной степени тяжести. 4-летний ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Все погибшие и пострадавшие находились в салоне пассажирского автобуса. Микроавтобус следовал из Пензы в Ульяновск.

По версии следствия, причиной ДТП, стало грубое нарушение водителем микроавтобуса Правил дорожного движения РФ, который, игнорируя интенсивность движения на указанном участке дороги, дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Ульяновская прокуратура проводила проверку деятельности ООО «Вектор-Авто», которому принадлежит микроавтобус. По данным правительства Ульяновской области, в момент аварии автобус был на летней резине. Известно, что водитель микроавтобуса за 2015 год имел более 10 нарушений правил дорожного движения.