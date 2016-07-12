Москва, 12 июля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Кремле не исключают возможности проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри. Об этом 12 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Действительно, возможность того, что президент примет господина Керри прорабатывается. Пока точного времени я назвать не могу», — сказал Песков.

По его словам, «о такой возможности упоминалось в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Обамы».

Напомним, на 14 июля намечен визит госсекретаря США Джона Керри в Москву. В числе прочих проблем, он намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обстановку в Сирии.