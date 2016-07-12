Красногорск, 12 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В Московской области не используется около 250 тысяч гектаров пахотных земель сельскохозяйственного назначения. Тем не менее количество используемых участков выросло с 2012 года до 74%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Винсент Ван Гог. Сельские дома в пшеничном поле близ Арля. 1888

В 2012 году доля использования пашни в Подмосковье составляла 58%, однако к концу 2015 года показатель возрос до 74%». Несмотря на это, в регионе все еще остаются неиспользуемые земли, всего около 250 тысяч гектаров.

«Всего с 2013 года в регионе ввели 162,3 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель: в 2013 году — 49,1 тысячи гектаров; в 2014 году — 50,5 тысячи гектаров и в 2015 году — 62,7 тысячи гектаров», — отметили в пресс-службе.

Субсидии на ввод таких земель в области в 2016 год составляют 90 миллионов рублей. Погектарная поддержка составляет до трех тысяч рублей за один гектар введенных площадей.

«На текущий момент в 2016 году из запланированных не менее 60 тысяч гектаров введено уже 20,11 тысячи гектаров земель, что составляет 33,5% от плановых показателей. При этом темп ввода земель в оборот находится на уровне 2015 года», — заключил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

Отметим, как ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, все сельскохозяйственные земли области буду работать по назначению через четыре года.

«В Московской области доля сельского хозяйства не очень большая, всего 2,5%, а российская доля ВВП — 4,5%. Однако в территориях, которые удалены от Москвы, доля доходит от 30 до 50%. Через четыре года не будет ни одной территории земли сельхозназначения, которая не работала бы под те или иные культуры», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию затронул вопрос использования сельхозземель в регионах.

«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат», — отметил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционах тем, кто хочет и может возделывать их», — отметил президент.