Донецк, 12 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе боевые действия шли на всех основных участках фронта — на Донецком, Горловском, Мариупольском, Луганском направлениях. Об этом сегодня, 12 июля, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Обстрел с воздуха

По словам военного источника ДНР, прошлой ночью подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (пос. Трудовские), Старомихайловка, Зайцево, Горловка, Спартак, Сосновское и Саханка и Ясиноватая. В частности, по позициям ВС ДНР в Горловке было выпущено восемь артснарядов калибра 122 мм.

«В 22:30 украинская сторона открыла огонь по Горловке из артиллерийских орудий калибра 122 мм», — рассказал силовик ДНР.

При этом украинские войска применяли минометы калибра 82 и 120 мм (выпущено 206 мин).

В то же время на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 16 обстрелов со стороны подразделений ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ВС ЛНР в селах Гурты, Калиновка, Молодежное, Калиново, Лозовое и окраины пгт Станица Луганская. При этом украинские силовики вели огонь с применением минометов калибра 82 мм, СПГ, АГС, вооружения БМП. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 12 июля спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 56 раз нарушили режим прекращения огня. «В частности, 23 раза на Донецком, 25 — на Мариупольском и восемь — на Луганском направлениях», — сказал Сушинский. По его словам, в Авдеевке, Дачах и Майорске (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.

«82-мм минометы враг применил по нашим позициям вблизи шахты Бутовка, Авдеевки и Зайцево», — рассказал Сушинский. При этом, отметил он, ВС ДНР вели огонь из зенитных установок, бронетехники и стрелкового оружия. Представитель Киева сообщил, что на Мариупольском направлении наиболее «горячо» было под Широкино, где ВС ДНР применили 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«На Луганщине противник бил из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов по украинским защитникам в Новоалександровке, а противотанковые управляемые ракеты и гранатометы использовал в Попасной», — подытожил Сушинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 601 раз обстреляли позиции армии ДНР. При этом украинские войска выпустили 150 мин калибра 120 мм и 144 мины калибра 82 мм, вели обстрел из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в июне в Минске стороны договорились до 1 июля отвести силы и тяжелое вооружение с линии соприкосновения в Донбассе. В частности, разведение сторон и отвод вооружений должны были пройти в трех направлениях: Станица Луганская, районы Петровского и Золотого.