Москва, 12 июля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Кремле не исключают, что президентом России может стать женщина. Об этом 12 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вполне возможно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос прессы.

По его словам, «надо в первую очередь исходить из действующего законодательства», поскольку «в Конституции написано, кто может стать президентом», и «какие-то гендерные различия отсутствуют».

Песков напомнил, что сегодня во властных структурах работает много женщин: «Работают они и в парламенте».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что «в данном случае женщины достаточно активно себя ведут одинаково во всех странах».

Напомним, ранее президенту РФ Владимиру Путину неоднократно задавали вопрос о возможности его четвёртого срока на посту президента РФ. В частности, в сентябре 2015 года в интервью одному из западных изданий Путин отметил, что его намерение баллотироваться на четвёртый срок будет зависеть от таких факторов, как ситуация в стране и в мире, а также от его собственных настроений.