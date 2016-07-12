Москва, 12 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Кремле начали поиск кандидатур на должность детского омбудсмена Павла Астахова. Об этом 12 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Muzhik Павел Астахов

«Действительно, так или иначе фигурируют разные кандидатуры, происходит поиск возможных кандидатур», — сказал Песков.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, ему «неизвестно о том, что та или иная кандидатура, скажем так, имела бы большее предпочтение, о том, что склонялись бы в сторону одной кандидатуры»: «Поиск ведется, пока результатов еще нет».

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что детский омбудсмен Павел Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Впоследствии информацию подтвердили в Кремле. Скандал с Астаховым разразился после его посещения детской больницы, где находились дети, выжившие в сплаве в Карелии. Астахов задал вопрос одной из девочек: «Ну что, поплавали?», чем вызвал бурю негодования со стороны общественности.