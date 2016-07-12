Остров, Псковская область, 12 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В городе Остров Псковской области сегодня, 12 июля, простились с лётчиком-оператором Евгением Долгиным, погибшим 8 июля при исполнении воинского долга под Пальмирой в Сирии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации региона, на траурной церемонии прощания, которая состоялась на аэродроме «Веретье», присутствовали вдова летчика Екатерина Долгина, личный состав войсковой части, официальные лица, в их числе губернатор Псковской области Андрей Турчак.

stheaker Свеча памяти

Заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кураленко подчеркнул, что ушёл из жизни не просто офицер, воин, а истинный патриот Отечества. «Евгений был светлым, добрым и талантливым человеком, надеждой и опорой для родных и близких, достойным продолжателем семейной династии, любящим мужем и надежным боевым товарищем. В нашей памяти он навсегда останется профессионалом своего дела, преданным воинскому долгу, мужественным авиатором», — сказал он.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам Евгения Долгина, подчеркнув, что нет таких слов, которые хоть как-то могли уменьшить боль утраты. «Самое главное сегодня — память о беспримерном подвиге, который навсегда останется в наших сердцах. Мы сделаем все, чтобы эта память сохранялась», — заявил он.

Погибшего 24-летнего лётчика проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. Настоятель Свято-Троицкого собора города Остров иерей Роман отслужил панихиду, а после минуты молчания в память о Евгении Долгине в небе состоялся проход пары вертолетов Ка-52 и пары вертолетов Ми-8 с отстрелом авиационных сигнальных огней. Затем все участники траурной церемонии возложили к гробу венки и цветы.

Напомним, Евгений Долгин служил в бригаде армейской авиации с ноября 2014 года и летал на вертолетах Ми-35. Похороны Евгения Долгина состоятся на его родине 13 июля в посёлке Соколовый Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации) атаковали позиции сирийских войск восточнее Пальмиры и, прорвав оборону, сбили вертолёт Ми-25 ВВС Сирии с российским экипажем на борту. Погибли военные лётчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин из Краснодарского края и Евгений Долгин. Похороны Ряфагатя Хабибуллина проходят сегодня, 12 июля, в селе Вязовый Гай Ульяновской области, где он родился.