Калуга, 12 июля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Около 200 делегатов из более тридцати регионов страны принимают участие в открывшемся на территории калужского культурно-образовательного туристического центра «Этномир» III Всероссийского творческого фестиваля «Верим в село! Гордимся Россией!», сообщает сегодня, 12 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы РССМ

Среди собравшихся на форум сельской молодежи — представители органов государственной власти, общественных организаций, детские и молодежные творческие коллективы, активисты Российского союза сельской молодежи.

Представитель Минсельхоза России Ольга Попова зачитала приветственный адрес министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В нем, в частности, отмечалось, что фестиваль является уникальной площадкой, позволяющей «не только хранить многовековые культурные традиции села и приумножать их, но и рождать интересные идеи, творчески преобразующие сельскую глубинку».

В программе мероприятия — награждение призеров всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина», концертная программа детских и молодежных творческих коллективов. 13 июля фестиваль завершит свою работу.

Комментируя значимость фестиваля, заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев особо подчеркнул, что в Калужском регионе модернизируются объекты культуры, здравоохранения и спорта, строятся детские сады и школы, молодым специалистам выплачиваются подъемные, предоставляются субсидии на жилье.

В рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий в области с 2014 года на строительство или приобретение жилья в сельской местности уже предоставлены социальные выплаты 89 молодым специалистам. Еще 64 — улучшили свои жилищные условия с помощью государственной финансовой поддержки. С 2005 года в регионе действует закон «О молодом специалисте в Калужской области», который определяет порядок денежных выплат в течение первых трех лет работы в сельской местности.

Фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!» организован Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства Калужской области.