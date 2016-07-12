Казань, 12 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В природных заказниках, расположенных на территории Татарии, до 2018 года введен запрет на охоту. Кроме того, наложены ограничения на добычу зайца-беляка и некоторых птиц во всех охотничьих угодьях региона, говорится в соответствующем постановлении правительства республики, подписанном Рустамом Миннихановым.

Эдуард Мане. Пертюи — охотник на львов. 1881

«Запрещается любительская и спортивная охота во всех государственных природных зоологических (природных) заказниках регионального значения на период до 2018 года», — говорится в сообщении.

До конца текущего года запрещено охотиться на зайца-беляка, серую куропатку, глухаря и рябчика. На зайца-русака охота разрешена лишь на территории некоторых охотничьих хозяйств. Коснулись ограничения и охоты на тетерева: птицу нельзя добывать до окончания весеннего охотничьего сезона 2017 года.

Указ был подписан 9 июля, он вступит в силу через 10 дней после опубликования.