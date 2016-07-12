Москва, 12 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Июньские итоги реализации подержанных автомобилей в России свидетельствуют о росте на 12,4% за год, сообщает «АВТОСТАТ».

Noel Bauza Старый автомобиль

В июне 2016 года в России легковых автомобилей с пробегом было продано 450 тыс. единиц, что на 12,4% больше, чем в июне 2015 года.

Лидером российского вторичного авторынка остается отечественная LADA, занимающая почти 28% общего объема. Это на 1,5% выше прошлогоднего показателя.

Самой востребованной среди иномарок является японская Toyota, за год нарастившая 18% вторичных продаж. Третье место занимает тоже японская модель Nissan, у которого за год вторичные продажи выросли на 15%.

Среди моделей вторичного авторынка лидерство сохранила LADA 2114 прибавившая за год 5,6%. LADA 2107 потеряла за минувший год 6,7% продаж, но остается второй моделью по популярности. Замыкает первую тройку Ford Focus, общие объёмы вторичных продаж которого возросли на 20,3%, что дает ему звание самой продаваемой иномарки вторичного авторынка России.

Стоит отметить, что итоги первого полугодия 2016 года позволяют утверждать о росте объема вторичного рынка легковых автомобилей в России на 11% по сравнению с первым полугодием 2015 года.