Пекин, 12 июля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. МИД Китая прокомментировал решение международного трибунала в Гааге по спору в Южно-Китайском море, заявив, что Пекин не признает это решение. Об этом говорится 12 июля в сообщении дипломатического ведомства.

bloomsberries Решение суда

Пекин считает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге недействительным и не имеющим обязательной силы. «Территориальный суверенитет, а также права и интересы Китая в Южно-Китайском море ни при каких обстоятельствах не будут затронуты таким судебным решением», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Гааге вынес решение об отсутствии у Китая юридических оснований на спорные территории в Южно-Китайском море. Напомним, через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока. Шельф расположенных в море островов богат нефтью.

Читайте также: National Interest рассказал, как США победить КНР в Южно-Китайском море

Ранее ряд китайских СМИ распространил новость о подготовке КНР к созданию глобальной опознавательной зоны ПВО над акваторией Южно-Китайского моря. Под «куполом» окажутся все спорные территории Китая в Южно-Китайском море.