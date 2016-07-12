Барнаул, 12 июля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Туроператоры находятся в ожидании указа президента о возобновлении чартерных рейсов в Турцию. Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина в эфире телепроекта «Наши новости» рассказала об алтайских особенностях туристического рынка.

Полет в Турцию

«Наши местные туристы не хотят лететь через Стамбул, они ждут, когда откроются чартеры из наших городов. Но пока не будет официального разрешения, пока не будут пройдены все проверки безопасности Антальского аэропорта, лететь не стоит. Как только все данные будут известны и опубликованы, когда МИД порекомендует лететь нашим туристам в Турцию, то можно выбирать это направление. Мы любим Турцию. Мы любим ее продавать, мы ее знаем, мы любим там отдыхать. Это известный и любимый нами продукт», — отмечает Елена Чупина.

По ее словам, первый чартерный рейс в вылетом из Новосибирска заявлен на 17 июля. Средняя цена на двоих взрослых (плюс ребенок) в хорошем 5-звездочном отеле заявлена в пределах 150 тыс. рублей (примерно столько же было и ранее). Бюджетным туристам отдых обойдется в 80 тыс, рублей на двоих за 10 дней.

Отвечая на вопрос о том, как отреагировали алтайские туристы на возобновление туристического сообщения с Турцией, Елена Чупина заметила: «Безусловно, появились сомневающиеся. Но есть и те, кто хотят лететь, несмотря ни на что. Это, наверное, вообще специфика российского менталитета. Но интерес очень большой. Сибиряки любят море, потому что у нас много зимы, много снега, много холода. Поэтому Турция для нас — это такой беспроблемный отдых: из аэропорта вылетели, полетели и получили полностью все».

Альтернативой Турции для алтайских туристов остаются Тунис, Греция, Кипр (рейсы из Новосибирска). «Не будем забывать о Вьетнаме, который любят все сибиряки, — как раз летом там высокий сезон. Вьетнам очень востребован. Опять же те, кто хочет сэкономить, летят в Таиланд, потому что в это время там достаточно низкие цены — порядка 40 тыс. на двоих за 7−8 дней», — отметила также Елена Чупина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Крым ценами пока не радует. Туристы, забронировавшие туры в январе — марте, выиграли в цене. По словам директора турагентства «100 дорог» Евгении Беспаловой, сегодня 10 дней в крымском трехзвездочном отеле для двух человек с завтраками и перелетом будут стоить порядка 100 тыс. рублей. В начале года можно было купить тур за 60 тыс. рублей.

Поэтому большинство жителей Алтая остаются на отдых дома (Алтайский край сейчас тоже позиционируют как туристический регион) или едут с соседнюю республику — посещают достопримечательности Горного Алтая.