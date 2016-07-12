Москва, 12 июля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Ряд поручений по плану социально-экономического развития на 2016 год «до сих пор не выполнен». Об этом 12 июля в ходе совещания с правительством заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«С этим надо разобраться», — сказал Медведев.

По его словам, ситуация на мировых рынках международных финансов «остается для нас неблагоприятной»: «Основные показатели нашей экономики хоть и замедлили падение, но все-таки еще находятся в отрицательной зоне».

Несмотря на это, Медведев отметил, что «общая макроэкономическая и бюджетная стабильность сохраняется, заметно замедлился рост цен, с начала текущего года инфляция составила несколько меньше 4%, что почти в два с половиной раза ниже показателя первой половины 2015 года».

Глава правительства напомнил о продлении периода субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам: «Общий лимит средств на приобретение ипотечных сертификатов увеличен до 1 трлн рублей. Для доступности ипотеки в рамках этой программы уже выделено из бюджета почти 7 млрд рублей, по состоянию на 1 июля. В том числе в этом году 4,7 млрд рублей, в результате количество ипотечных кредитов превысило 330 тысяч по состоянию на 1 июня, а общая сумма составила почти 600 млрд рублей».