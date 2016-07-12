Тбилиси, 12 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В 14:02 часов по местному времени в Грузии произошло землетрясение. По информации Центра сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи, эпицентр находился в 53 км от Тбилиси, в 10 км к северо-западу от города Дманиси и в 1 километре от села Согутло.

stux Землетрясение в горах

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4,8 балла. Информация о жертвах и разрушениях пока не распространяется. Достаточно сильные толчки ощутили и жители Тбилиси.