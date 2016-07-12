Лондон, 12 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон провел 12 июля последнее заседание кабинета министров, перед тем как передать свои полномочия своему преемнику, главе МВД Терезе Мэй, которая, как ожидается, станет главой британского правительства 13 июля, сообщает Associated Press.

DFID Дэвид Кэмерон

Напомним, нынешний глава британского правительства объявил о своей отставке 24 июня после того, как стали известны результаты референдума о членстве Соединенного Королевства в составе Евросоюза. Дэвид Кэмерон, являвшийся инициатором плебисцита, выступал за сохранение страны в ЕС, поэтому, как он сам заявил, он не хотел «править кораблем, с курсом которого он несогласен».

Читайте также: The Independent напомнил наиболее скандальные моменты правления Кэмерона

Глава МВД Соединенного Королевства Тереза Мэй одержала верх в гонке за пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра Великобритании, после того как министр энергетики Андреа Лидсом вышла 11 июля из противостояния за пост главы британского правительства.