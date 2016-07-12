Минск, 12 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В рамках состоявшегося 11 июля в Киеве седьмого раунда неформальных министерских диалогов глав МИД стран — участниц программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство» основное внимание было уделено рассмотрению перспектив дальнейшего развития данной программы и взаимодействия в рамках многостороннего формата ВП, а также проблематике региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии. Об этом сообщает сегодня, 12 июля, ИА REGNUM.

Фото: пресс-служба МИДа Белоруссии

Руководитель белорусской делегации замминистра иностранных дел Елена Купчина на пленарной дискуссии изложила подходы официального Минска к сотрудничеству в рамках программы ЕС. «В частности, подчеркнула необходимость большей дифференциации и повышения результативности инициативы путем реализации конкретных проектов, а также важность налаживания диалога и взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом», — сказано в официальном сообщении.

Также состоялись контакты Купчиной с главами делегаций других постсоветских республик, комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханессом Ханом и замгенсека Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид — согласно сообщению МИД РБ, был «обсужден широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе развития отношений между Белоруссией и Европейским союзом».

На пресс-конференции по итогам варшавской встречи Купчина прокомментировала решение Североатлантического альянса усилить своё присутствие у границ Союзного государства Белоруссии и России. Как сообщает РИА «Новости», она заявила: «Мы в Белоруссии не рассматриваем дополнительное размещение войск в странах Балтии и Польше как прямую угрозу безопасности Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8−9 июля в Варшаве состоялся саммит НАТО, в ходе которого было решено усилить военное присутствие у границ Союзного государства Белоруссии и России, в частности — создать четыре батальона и разместить их в Польше и Прибалтике. До этого официальный Минск неоднократно демонстрировал озабоченность милитаризацией региона и усилением присутствия у белорусской границы войск НАТО.

В частности, 7 июня Александр Лукашенко во время встречи с участниками XVI сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля СНГ заявил, что Белоруссия и Россия реагируют на усиление контингента НАТО у границ Союзного государства «без шума, без гвалта». До этого Минобороны Белоруссии провело военные учения, а Россия поставила союзнику новейшие вооружения.

Напомним, 14 июня в Минске председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков во время переговоров с послом Германии Петером Деттмаром «высказал заинтересованность в использовании существующих инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и ФРГ, а также потенциала «Восточного партнерства» для стабилизации и развития белорусской экономики». Также 14 июня во время визита делегации МИД Белоруссии в Финляндию были обсуждены вопросы участия постсоветской республики в программе ЕС «Восточное партнёрство».