Санкт-Петербург, 12 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски в «Петербургском метрополитене». Кроме того, как стало известно сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM, правоохранители пришли и в квартиры сотрудников предприятия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Платформа метро «Василеостровская»

«В конце прошлой недели прошли следственные мероприятия, и тогда это не вызвало никакого ажиотажа», — отметили сотрудники подземки.

Как отмечает «Фонтанка.ру», обыски прошли в отделе закупок, а также в квартирах начальника отдела, руководства фирмы и у посредников. В ГУП «Петербургский метрополитен» подчеркнули, что никого из сотрудников предприятия не задерживали.

Это уже не первые следственные действия, которые проходят в связи со строительством и развитием метро в Санкт-Петербурге. В частности, 12 мая сотрудники ФСБ приходили в Дирекцию транспортного строительства, подведомственную смольнинскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Правоохранителей интересовали документы о строительстве депо «Южное».

16 марта в Дирекции, а также в главном офисе ОАО «Метрострой» изымали документы, имеющие отношение к контрактам на строительство Красносельско-Калининской линии и, вероятно, продолжения Невско-Василеостровской линии метро.