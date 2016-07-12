Ярославль, 12 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Ярославской области стоимость минимального набора продуктов питания на конец июня 2016 года составила 3 675,3 рубля в расчете на месяц. По отношению к маю она выросла на 4,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

Статистика констатирует, что в прошлом месяце цены на продовольственные товары, включая алкоголь, повысились на 0,5%. Подорожали лук, картофель, хлебобулочные изделия, сахарный песок, мороженая рыба и водка. С января выросла цена на рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, хлеб, макароны, овощи, яблоки. При этом незначительно, но стабильно дешевеет говядина — за полгода ее стоимость упала почти на 11 рублей.

Индекс цен на непродовольственные товары, по данным Ярославльстата, остался на прежнем уровне, а вот цены на платные услуги населению выросли на 1,9%. На 0,4% повысилась стоимость услуг ЖКХ, на 3% — медицинских, на 0,8% — услуг связи, стоимость культурных развлечений выросла на 1%. Наиболее существенный прирост показал зарубежный туризм — более 11%, занятия спортом — 9,3%, сфера страхования — 6,4%.