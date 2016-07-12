Самара, 12 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Высотные антенно-мачтовые сооружения РТРС представляют повышенный интерес для руферов, бейсджамперов и любителей экстремальной фото‑ и видеосъемки. Экстремалы забираются на телебашни, не подозревая ни о сильном излучении, ни об административной и уголовной ответственности. С таким заявлением выступило руководство самарского филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samara.rtrs.ru Самарский радиотелецентр

«Радиовещательное оборудование излучает высокочастотные радиоволны, которые на близком расстоянии наносят непоправимый вред здоровью, — пояснили в Самарском радиотелецентре. — Негативному воздействию электромагнитного излучения подвергаются нервная, иммунная, эндокринная системы и репродуктивная функция. Повышается вероятность развития онкологических заболеваний. Расстаться со здоровьем можно и другими способами: получив удар током или упав с высоты. Даже монтажники-высотники работают на башнях только при выключенном оборудовании, с использованием средств защиты и специального снаряжения».

По информации специалистов, экстремалы рискуют потерять не только здоровье, но и деньги и свободу. Законодательством РФ установлена административная ответственность за нарушение пропускного режима на территории охраняемого объекта и уголовная ответственность за разрушение средств связи. Статья 20.17 КОАП РФ предусматривает за нарушение пропускного режима на территории охраняемого объекта штраф до 5 тыс. рублей. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до 15 лет по статье 281 УК РФ («Диверсия»). При повреждении оборудования и срыве трансляции придется заплатить РТРС и вещателям компенсацию размером до нескольких сотен тысяч рублей.

Незаконное проникновение на антенно-мачтовые сооружения РТРС может повлечь за собой проблемы со здоровьем, штраф и тюремное заключение сроком до 15 лет, предупреждает филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ».